Risque de pénurie alimentaire?

Le conflit de travail au centre de distribution de Metro à Laval provoque d'importantes ruptures d'approvisionnement en fruits et légumes dans environ 300 magasins au Québec.

Marie-Claude Bacon (v-p, affaires publiques et communications Metro) affirme que l'entreprise offre des conditions compétitives et reste ouverte à la négociation, tout en déployant un plan de contingence pour regarnir les étalages.

Écoutez le point de vue de la direction de Metro, vendredi midi à La commission.