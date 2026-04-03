Risque de pénurie alimentaire?

Le conflit de travail au centre de distribution de Metro à Laval provoque d'importantes ruptures d'approvisionnement en fruits et légumes dans environ 300 magasins au Québec.
Marie-Claude Bacon (v-p, affaires publiques et communications Metro) affirme que l'entreprise offre des conditions compétitives et reste ouverte à la négociation, tout en déployant un plan de contingence pour regarnir les étalages.
Écoutez le point de vue de la direction de Metro, vendredi midi à La commission.
«Aujourd'hui, la situation tend à s'améliorer [...] la situation va continuer à s'améliorer de manière croissante au fur et à mesure que le plan [de contingence] se déploie pleinement.»
De son côté, Mathieu Lafontaine (du syndicat des travailleurs épiciers unis Metro-Richelieu–CSN), représentant les 550 travailleurs en grève, rejette les offres actuelles, réclamant un rattrapage salarial pour contrer l'inflation.
Les deux parties se renvoient la balle quant à la reprise des discussions.
«On voit aussi les chiffres d'affaires de l'employeur qui sont très élevés, au-delà du 20 % de profit, au-delà de 20 % de dividendes [...] Il est temps de rétablir.»