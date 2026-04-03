Vers le plus gros IPO de l'histoire en 2026?

Alors que les regards sont tournés vers la mission Artemis 2, SpaceX prépare discrètement une entrée en bourse (IPO) historique pour 2026.

Avec un objectif de levée de fonds estimé à 75 milliards de dollars US, ce projet éclipserait tous les records précédents.

Alexandre Leblond souligne que ce capital est crucial pour financer l'ambition d'Elon Musk: déplacer les industries polluantes, comme les centres de données, dans l'espace.

Écoutez la chronique financière avec Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin.