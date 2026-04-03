Le service de messagerie de Google permettra prochainement de modifier son adresse courriel principale sans avoir à créer un nouveau compte, préservant ainsi l'intégralité des archives et des abonnements liés.

Cette fonctionnalité, actuellement en phase de test aux États-Unis, devrait être déployée à l'international sous peu. Google prévoit toutefois une limite d'une seule modification tous les 12 mois.

Cette annonce a suscité de nombreux souvenirs chez les auditeurs, rappelant l'époque des premières adresses parfois embarrassantes.

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