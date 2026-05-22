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Les autorités recherchent d'autres victimes

Un homme de 38 ans aurait drogué et agressé une femme à Laval

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 mai 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un homme de 38 ans aurait drogué et agressé une femme à Laval
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un homme, âgé de 38 ans, fait face à des accusations d’administration d’une substance délétère, de séquestration et d’agression sexuelle.

La victime aurait fait la connaissance de Nicu Eduard Cristea dans la soirée du 25 avril 2026, lors d’une sortie dans un établissement situé sur le territoire de Laval.

Il lui aurait offert de l’alcool et l'aurait drogué avant de la conduire à son propre domicile, où il l’aurait ensuite agressée sexuellement.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Notez que les autorités recherchent d’autres victimes potentielles de Nicu Eduard Cristea.

Autres sujets traités:

  • Jean-Philippe Oubda aurait commis des agressions sexuelles à l’encontre de quatre femmes entre 2025 et 2026;
  • Un coup de feu tiré dans les toilettes d’une bibliothèque de Montréal-Nord;
  • Mohamed Ali Ben Chaoua, un homme de 40 ans, a été arrêté pour terrorisme à Lévis.

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