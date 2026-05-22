Un homme, âgé de 38 ans, fait face à des accusations d’administration d’une substance délétère, de séquestration et d’agression sexuelle.

La victime aurait fait la connaissance de Nicu Eduard Cristea dans la soirée du 25 avril 2026, lors d’une sortie dans un établissement situé sur le territoire de Laval.

Il lui aurait offert de l’alcool et l'aurait drogué avant de la conduire à son propre domicile, où il l’aurait ensuite agressée sexuellement.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Notez que les autorités recherchent d’autres victimes potentielles de Nicu Eduard Cristea.

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