À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde la saga entourant le référendum à venir en Alberta.

La première ministre Danielle Smith utilise avec les forces souverainistes pour mettre de la pression sur Ottawa, mais un tribunal vient de mettre des bâtons dans les roues à son projet.

Techniquement, le référendum ne peut pas se tenir parce que les Autochtones n’ont pas été consultés. Pendant ce temps, des ministres de son gouvernement sont mécontents et veulent démissionner.

En parallèle, le premier ministre du Canada fait face à la grogne d'une quinzaine de députés libéraux fédéraux. Ces derniers ont envoyé une lettre pour exprimer leur malaise quant à l'entente sur les ressources naturelles et le nouveau pipeline entre Ottawa et l’Alberta, y voyant un recul pour l'ambition climatique du pays.

Fait particulier: les signataires refusent toujours de s'identifier.

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