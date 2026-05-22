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Tour d'horizon de l'actualité

Un référendum sur la souveraineté cet automne en Alberta

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 mai 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un référendum sur la souveraineté cet automne en Alberta
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde la saga entourant le référendum à venir en Alberta.

La première ministre Danielle Smith utilise avec les forces souverainistes pour mettre de la pression sur Ottawa, mais un tribunal vient de mettre des bâtons dans les roues à son projet.

Techniquement, le référendum ne peut pas se tenir parce que les Autochtones n’ont pas été consultés. Pendant ce temps, des ministres de son gouvernement sont mécontents et veulent démissionner.

En parallèle, le premier ministre du Canada fait face à la grogne d'une quinzaine de députés libéraux fédéraux. Ces derniers ont envoyé une lettre pour exprimer leur malaise quant à l'entente sur les ressources naturelles et le nouveau pipeline entre Ottawa et l’Alberta, y voyant un recul pour l'ambition climatique du pays.

Fait particulier: les signataires refusent toujours de s'identifier.

Autres sujets traités :

  • Retour sur la victoire des Canadiens de Montréal;
  • Attentat terroriste en Californie;
  • Laval n'aura finalement pas à payer pour les impôts de Gilles Vaillancourt;
  • L'armée américaine est en alerte maximale pour faire respecter le blocus contre les ports iraniens;
  • Ebola: on rapporte maintenant 600 cas de la maladie en Afrique centrale;
  • L'ex-prince Andrew est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle;
  • Manifestation à Nuuk, au Groenland, contre les ambitions de Donald Trump sur l'île;
  • Avions F-35: le Pentagone presse le gouvernement canadien de prendre une décision rapide;
  • Pandémie: des parents d'écoles privées réclament un remboursement pour l'enseignement à distance;
  • Une poursuite contre Juste pour rire.

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