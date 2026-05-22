Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé jeudi une décision majeure forçant les plateformes en ligne à injecter 15% de leurs revenus faits au Canada dans la création de contenu local.

Le tiers de ces investissements devra obligatoirement soutenir la programmation en français, ce qui profitera principalement à la scène culturelle québécoise. De plus, l'organisme demande à ces géants américains la création d'émissions originales francophones.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'application concrète de cette directive s'annonce toutefois ardue, alors que la contribution de 5% précédemment demandée est déjà contestée devant les tribunaux par les entreprises visées.