Une violente agression a eu lieu jeudi soir dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Un homme de 56 ans a été retrouvé ensanglanté à l’angle des rues Ontario et Dézéry vers 20h15, présentant des blessures graves au haut du corps causées par un objet tranchant.

La victime a été transportée à l'hôpital dans un état jugé critique, et l'on craint toujours pour sa vie au moment d'écrire ces lignes, vendredi matin.

Peu de temps après l'agression, les policiers ont procédé à l'arrestation d'une femme de 50 ans.

Selon les premières informations, la suspecte serait l'ex-conjointe de la victime et une altercation entre les deux aurait dégénéré.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

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