Malaise avec Sona Lakhoyan à l'Assemblée nationale

La députée indépendante Sona Lakhoyan Olivier a provoqué un malaise généralisé à l'Assemblée nationale jeudi, après avoir présenté des excuses empreintes d'émotions pour ses gestes inappropriés lors de la campagne de Pablo Rodriguez.

Malgré ses larmes, ses propos affirmant qu'elle agissait «de bonne foi» ont été accueillis avec scepticisme par ses collègues, qui rappellent que les règles entourant l'utilisation des ressources parlementaires à des fins partisanes sont claires et connues de tous.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur les excuses de Sona Lakhoyan, vendredi, à Lagacé le matin.

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