Match no. 6 Montréal-Buffalo

Tony Marinaro souligne l'importance historique du match de samedi soir contre les Sabres de Buffalo.

C'est la première fois depuis mai 2015 que les Canadiens disputent un match de séries le samedi soir devant leurs partisans à pleine capacité au Centre Bell.

Malgré un début de match chancelant de Jakub Dobes, Marinaro salue la résilience de l'équipe et du gardien, qui a réalisé 32 arrêts consécutifs après avoir accordé trois buts rapides.

Fidèle à sa prédiction audacieuse d'avant-saison, l'analyste croit fermement que le Tricolore atteindra la finale de la Coupe Stanley.

Écoutez le commentaire du collaborateur aux sports de Cogeco Média, Tony Marinaro, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.