Déconnexion totale

Le journaliste Jean Bourbeau, d'Urbania, a tenté une expérience à contre-courant de notre époque: se déconnecter complètement de tout ce qui est numérique pendant 30 jours.

Téléphone intelligent, Google, GPS et réseaux sociaux ont été mis de côté au profit d'un simple téléphone à clapet et d'un retour aux sources qui a bousculé ses réflexes quotidiens.

Écoutez le journaliste Jean Bourbeau, d'Urbania, faire le point sur les résultats de son expérience, vendredi, à Lagacé le matin.

Il confie avoir ressenti un apaisement immédiat en coupant le flux incessant des notifications qui fragmentent habituellement son attention.

Bien qu'il admette avoir été moins productif professionnellement, il a redécouvert le plaisir de la lecture et une présence accrue à son environnement. Cependant, le retour à la réalité technologique a été instantané dès la fin du défi.