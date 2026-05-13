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Assassinat survenu dans un Starbucks de Laval

Meurtre de Bobby le Grec: un suspect lié aux Hells Angels recherché

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mai 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Meurtre de Bobby le Grec: un suspect lié aux Hells Angels recherché
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un homme de Laval porté disparu est visé par un mandat d'arrestation en lien avec un meurtre survenu en octobre 2025.

La Sûreté du Québec soupçonne Denis Beaupré, qui serait lié aux Hells Angels, d'avoir causé la mort de Charalambos Theologou, surnommé Bobby le Grec.

Ce dernier avait été assassiné dans un café de Laval qui était rempli de clients.

Denis Beaupré, qui manque à l'appel depuis le 5 octobre 2025, soit quatre jours après l'évènement, est aussi soupçonné d'avoir intentionnellement déchargé une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel en discuter, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Un procès pour avortement forcé se poursuit;
  • Un suspect identifié 20 ans plus tard grâce à la science.

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