Cole Caufield à un petit but du plateau des 50

L'attaquant des Canadiens de Montréal, Cole Caufield, n'est plus qu'à un seul filet d'atteindre la marque prestigieuse des 50 buts.

Auteur d'un doublé lors de la dernière rencontre face aux Rangers de New York, Caufield s'est approché de cet exploit historique, lui qui connaît une saison dominante aux côtés de Nick Suzuki.

Le chroniqueur Jean-Michel Bourque suggère que l'organisation invite Stéphane Richer, le dernier joueur du CH à avoir marqué 50 buts, dimanche au Centre Bell alors que les Devils seront les visiteurs.

Écoutez notre chroniqueur sportif faire le point à ce sujet, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé