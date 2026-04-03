François Legault tire sa révérence comme PM

Journée historique jeudi à Québec alors que le mandat de François Legault comme premier ministre a pris fin.

Entre poignées de main sincères avec les journalistes et discours touchants au Salon bleu, l'émotion était palpable pour celui qui redeviendra simple député de L'Assomption.

Notre collègue Louis Lacroix souligne notamment l'humanité du politicien, rappelant un moment personnel où M. Legault l'avait soutenu lors de la maladie de son petit-fils.

Les hommages envers le fondateur de la CAQ ont été nombreux, sentis, tous partis confondus.

Le discours du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a toutefois été critiqué tandis que les tensions avec son ancien ami et collègue Christian Dubé ont aussi fait jaser.

Écoutez le correspondant parlementaire de Cogeco Média à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, résumer cette journée haute en émotions.