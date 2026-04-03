La CAQ survivra-t-elle au départ de Legault?

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, l’animateur Patrick Lagacé commente la dernière journée riche en émotions de François Legault à titre de premier ministre.
Le député de L'Assomption a livré son ultime discours au Salon bleu, marquant la fin d'une époque pour la Coalition avenir Québec, le parti qu'il a créé de toutes pièces.
Entouré de ses fidèles lieutenants, dont un Simon Jolin-Barrette visiblement ému, M. Legault s'est dit fier du chemin parcouru, qualifiant son mandat de «plus grand honneur de sa vie». Si les hommages ont fusé de toutes parts, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a tout de même profité de l'occasion pour s'interroger sur l'héritage du premier ministre sortant face au Canada.
Écoutez Patrick Lagacé commenter les adieux de François Legault.
«On a vu beaucoup de gens qui étaient en pleurs chez les caquistes. C'est quand même la fin d'une époque pour beaucoup de ces élus [...] François Legault a quand même créé un parti de toutes pièces. C'est un exploit en politique québécoise [...] est-ce que ça va durer? La question se pose quand on voit les sondages, quand on voit que la politique québécoise revient sur un axe non pas gauche-droite, mais souverainiste-fédéraliste.»
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