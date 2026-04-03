À un but du plateau des 50

Les Canadiens de Montréal sont «en feu» après une victoire électrisante de 3-2 contre les Rangers de New York au Madison Square Garden.

La vedette de la soirée, Cole Caufield, a inscrit deux filets, dont le but gagnant, pour porter son total à 49 buts cette saison.

Il ne lui manque plus qu'une réussite pour atteindre le prestigieux plateau des 50 buts, un exploit qu'il pourrait réaliser dès ce week-end contre les Devils.

Au-delà des statistiques, c'est la chimie exceptionnelle entre Caufield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky qui impressionne et redonne espoir aux partisans après des années de disette offensive.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin.