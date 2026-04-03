Le duo des frères Khn et Klek

Angine de Poitrine, qui vient de lancer son album Vol. II, a reçu un appui de taille: celui de Dave Grohl, leader des Foo Fighters.

Invité dans un balado, la légende du rock a confié avoir découvert le groupe grâce à un ami.

Grohl s'est montré particulièrement impressionné par leur style unique, bien qu'il ait eu quelques difficultés avec la prononciation du nom du duo composé des frères Khn et Klek.

Cette visibilité internationale propulse le projet artistique anonyme vers de nouveaux sommets, alors que leur tournée affiche presque complet partout.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson discuter du phénomène Angine de Poitrine, qui vient de lancer son album «Vol. II».