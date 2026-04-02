Peu importe l'adversaire, le lieu du match et leur gardien en poste, les Canadiens de Montréal sont invincibles depuis deux semaines.
Cole Caufield a inscrit ses 48e et 49e buts de la saison, jeudi, et le Tricolore a vaincu les Rangers de New York 3-2 au Madison Square Garden.
Le Tricolore (44-21-10, 98 points) remporte ainsi une septième victoire consécutive, un exploit pas réalisé depuis la saison 2016-2017 et une séquence de huit victoires d'affilée.
Les hommes de Martin St-Louis ne sont plus à deux points du Lightning de Tampa Bay (vainqueur) et des Sabres de Buffalo (vaincus) qui en ont 100 à leur fiche. Et Les Canadiens ont disputé un match de moins que les Sabres.
Outre Caufield (48e, 49e), qui a fait mouche une 28e fois en 27 matchs, Alex Newhook (12e) a complété la marque pour les vainqueurs. Nick Suzuki a récolté deux mentions d'aide, portant son total de points à 94, un sommet dans sa carrière.
Jacob Fowler a repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui. Très solide sur les tirs à distance, il a semblé inconfortable lorsque les joueurs des Rangers ont chargé le filet, ce qui a mené à leurs deux buts.
Adam Fox (7e) et Will Cuylle (17e) ont marqué les buts des Blue Shirts (31-36-9, 71 points). Igor Shesterkin a réalisé quelques arrêts du tonnerre face aux 25 tirs du Tricolore.
Invaincus à leurs quatre derniers matchs à l'étranger, les Canadiens boucleront leur périple, samedi, au New Jersey, contre les Devils, avant de revenir au Centre Bell, dimanche, face à la même équipe.
Le Tricolore résiste
Les Canadiens se retrouvent dans le pétrin dès le premier engagement lorsque le bâton de Juraj Slafkovsky atteint Vladislav Gavrikov au visage, à 7:21. Quatre minutes de pénalités... Mais Jacob Fowler - qui en doit une à son poteau - et l'unité défensive du Tricolore tiennent le coup.
À leur tour, les hommes de Martin St-Louis ont droit à un jeu de puissance - ici, de deux minutes -, et Igor Shesterkin vole à Cole Caufield son 48e but de la saison.
Moment de frayeur lorsque Josh Anderson est atteint au visage par une rondelle, mais après être retourné au banc, il poursuit le match.
Fowler ne demeure pas en reste face à son vis-à-vis et il brille en fin d'engagement face à Will Cuylle et Connor Sheary. Duel de gardiens à New York jusqu'ici.
C'est Alex Newhook qui rompt l'égalité à 4:36 de la période médiane, quand les Canadiens profitent d'un revirement.
Ivan Demidov s'empare de la rondelle libre, il la remet à Newhook et ce dernier bat Shesterkin avec un tir aussi vif que précis.
Il faut moins de deux minutes au premier trio du Tricolore pour doubler la mise.
De Nick Suzuki à Juraj Slafkovsky - quelle passe! - et puis à Cole Caufield, dont le tir est si foudroyant que la rondelle ressort aussitôt du filet, à 6:19. Son 27e but en 27 matchs et sa 48e réussite de la saison.
On en reste là après 40 minutes de jeu. Les Rangers ont un déficit de deux buts, mais seulement 12 tirs au but au compteur.
Les Rangers s'inscrivent enfin à la marque presque à mi-chemin du dernier tiers, lorsque Adam Fox touche la cible quand Fowler est allongé sur la patinoire. Visiblement, les Canadiens ont songé un instant à contester le but, mais ils n'en font rien: c'est 2-1.
Situation similaire à 14:07, quand une rondelle décochée par les Rangers se retrouve derrière Fowler après que ce dernier ait fait le premier arrêt.
Sauf que Kaiden Ghule a poussé Will Cuylle dans le rectangle du gardien. Cette fois, les Canadiens songent longuement à contester, vu que Martin St-Louis a demandé un temps d'arrêt, mais ils s'abstiennent, encore une fois.
Embêtés, les Canadiens? Pas une seconde.
Une fusée nommée Caufield s'élance sur le flanc gauche, il centre rapidement et il décoche un tir à ras la glace qui passe entre les jambières de Shesterkin, à 14:55. Son 49e but de la saison.
Les Rangers retirent leur gardien dans les dernières minutes de jeu, mais Jake Evans est phénoménal dans le cercle des mises en jeu, s'imposant trois fois dans les derniers instants du match pour concrétiser la victoire.