Peu importe l'adversaire, le lieu du match et leur gardien en poste, les Canadiens de Montréal sont invincibles depuis deux semaines.

Cole Caufield a inscrit ses 48e et 49e buts de la saison, jeudi, et le Tricolore a vaincu les Rangers de New York 3-2 au Madison Square Garden.

Le Tricolore (44-21-10, 98 points) remporte ainsi une septième victoire consécutive, un exploit pas réalisé depuis la saison 2016-2017 et une séquence de huit victoires d'affilée.

Les hommes de Martin St-Louis ne sont plus à deux points du Lightning de Tampa Bay (vainqueur) et des Sabres de Buffalo (vaincus) qui en ont 100 à leur fiche. Et Les Canadiens ont disputé un match de moins que les Sabres.

Outre Caufield (48e, 49e), qui a fait mouche une 28e fois en 27 matchs, Alex Newhook (12e) a complété la marque pour les vainqueurs. Nick Suzuki a récolté deux mentions d'aide, portant son total de points à 94, un sommet dans sa carrière.

Jacob Fowler a repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui. Très solide sur les tirs à distance, il a semblé inconfortable lorsque les joueurs des Rangers ont chargé le filet, ce qui a mené à leurs deux buts.

Adam Fox (7e) et Will Cuylle (17e) ont marqué les buts des Blue Shirts (31-36-9, 71 points). Igor Shesterkin a réalisé quelques arrêts du tonnerre face aux 25 tirs du Tricolore.

Invaincus à leurs quatre derniers matchs à l'étranger, les Canadiens boucleront leur périple, samedi, au New Jersey, contre les Devils, avant de revenir au Centre Bell, dimanche, face à la même équipe.

Le Tricolore résiste

Les Canadiens se retrouvent dans le pétrin dès le premier engagement lorsque le bâton de Juraj Slafkovsky atteint Vladislav Gavrikov au visage, à 7:21. Quatre minutes de pénalités... Mais Jacob Fowler - qui en doit une à son poteau - et l'unité défensive du Tricolore tiennent le coup.

À leur tour, les hommes de Martin St-Louis ont droit à un jeu de puissance - ici, de deux minutes -, et Igor Shesterkin vole à Cole Caufield son 48e but de la saison.

Moment de frayeur lorsque Josh Anderson est atteint au visage par une rondelle, mais après être retourné au banc, il poursuit le match.

Fowler ne demeure pas en reste face à son vis-à-vis et il brille en fin d'engagement face à Will Cuylle et Connor Sheary. Duel de gardiens à New York jusqu'ici.