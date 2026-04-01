Le March Madness, comme d'habitude, retient l'attention au basketball universitaire américain.
Écoutez Hugues Léger parler de l'économie sportive avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'économie du March Madness génère 1,3 milliard $ pour la NCAA, avec 20 milliards de paris sportifs sur trois semaines;
- L’impact des scandales de Tiger Woods sur ses revenus hors golf;
- La déception de l’élimination de l’Italie pour la Coupe du monde au Canada;
- Les pertes de revenus des Maple Leafs de Toronto malgré une valorisation record.