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Donald Trump largue Pam Bondi

«C'est un congédiement, mais on met des rubans et un petit chou sur le dessus»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 avril 2026 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«C'est un congédiement, mais on met des rubans et un petit chou sur le dessus»
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a limogé, jeudi, Pam Bondi, sa ministre de la Justice, même s'il a tenté de maquiller le tout.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • On analyse le congédiement de Pam Bondi;
  • Le président lui reproche en privé sa gestion controversée du dossier Jeffrey Epstein, notamment la publication maladroite de documents sensibles;
  • On note que c'est la deuxième femme à être écartée du cercle du pouvoir;
  • L’allocution télévisée de Donald Trump sur la guerre en Iran, mercredi soir, est jugée répétitive, imprécise et marquée par des propositions simplistes concernant le détroit d’Ormuz et la vente de pétrole américain.

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