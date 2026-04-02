Donald Trump largue Pam Bondi

Le président américain Donald Trump a limogé, jeudi, Pam Bondi, sa ministre de la Justice, même s'il a tenté de maquiller le tout.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On analyse le congédiement de Pam Bondi;
- Le président lui reproche en privé sa gestion controversée du dossier Jeffrey Epstein, notamment la publication maladroite de documents sensibles;
- On note que c'est la deuxième femme à être écartée du cercle du pouvoir;
- L’allocution télévisée de Donald Trump sur la guerre en Iran, mercredi soir, est jugée répétitive, imprécise et marquée par des propositions simplistes concernant le détroit d’Ormuz et la vente de pétrole américain.