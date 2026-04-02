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Hommage à François Legault

«Pour moi, c'est une grande tristesse de le voir quitter» -Simon Jolin-Barrette

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 avril 2026 17:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Pour moi, c'est une grande tristesse de le voir quitter» -Simon Jolin-Barrette
Le premier ministre François Legault (à droite) remercie Simon Jolin-Barrette pour son hommage. / PC/Jacques Boissinot

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a rendu hommage au premier ministre François Legault, jeudi matin, à l’Assemblée nationale, lors du départ de ce dernier.

Écoutez Simon Jolin-Barrette au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Le jeune ministre ne tarit pas d'éloges envers celui qu'il considère comme son mentor.

«C'est la fin d'une époque, le départ du premier ministre Legault. Et j'ai eu l'honneur de parler au nom de mes collègues à l'Assemblée nationale. Très certainement, j'ai voulu souligner son héritage, le travail qu'il a fait auprès des Québécois et pour les Québécois au cours des 30 dernières années. Le François Legault que je connais, c'est un François Legault qui aime le peuple québécois, qui aime la nation, qui aime les Québécois et les Québécoises».

Simon Jolin-Barrette

Les autres sujets discutés

  • La CAQ sombre dans les sondages;
  • Simon Jolin-Barrette, leader parlementaire, n'appuie officiellement ni Christine Fréchette ni Bernard Drainville;
  • Le ton acrimonieux entre Fréchette et Drainville ne nuit-il pas à CAQ?
  • Les amendements de SJB suffiront-ils à rallier tout le monde derrière son projet de constitution du Québec?

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