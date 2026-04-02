Hommage à François Legault

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a rendu hommage au premier ministre François Legault, jeudi matin, à l’Assemblée nationale, lors du départ de ce dernier.

Écoutez Simon Jolin-Barrette au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Le jeune ministre ne tarit pas d'éloges envers celui qu'il considère comme son mentor.