Hommage à François Legault

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a rendu hommage au premier ministre François Legault, jeudi matin, à l’Assemblée nationale, lors du départ de ce dernier.
Écoutez Simon Jolin-Barrette au micro de l'animateur Philippe Cantin.
Le jeune ministre ne tarit pas d'éloges envers celui qu'il considère comme son mentor.
«C'est la fin d'une époque, le départ du premier ministre Legault. Et j'ai eu l'honneur de parler au nom de mes collègues à l'Assemblée nationale. Très certainement, j'ai voulu souligner son héritage, le travail qu'il a fait auprès des Québécois et pour les Québécois au cours des 30 dernières années. Le François Legault que je connais, c'est un François Legault qui aime le peuple québécois, qui aime la nation, qui aime les Québécois et les Québécoises».
Les autres sujets discutés
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