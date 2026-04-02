Projet de loi pour renforcer la laïcité adopté

Le projet de loi sur la fin des prières de rue et des signes religieux dans les CPE du ministre Jean-François Roberge, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et de la Laïcité, a été adopté jeudi matin à l’Assemblée nationale.
Le ministre estime que le renforcement de la laïcité renforcera la paix sociale pour au moins 15 ans au Québec. Mais quel est le lien entre paix sociale et renforcement de la laïcité?
Écoutez le ministre Jean-François Roberge en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Notre modèle d’intégration est basé sur l’interculturalisme. C’est-à-dire que nous sommes tout à fait ouverts à la diversité, mais il faut de la mixité et il faut clarifier le contrat social. Lorsqu’on dit à des gens qui viennent de partout à travers le monde: "Ici, ça se passe en français; ici, nos institutions sont laïques; ici, voici ce que l’on doit faire, voici ce que l’on peut faire." Tout est clarifié. Il n’y a alors pas de mauvaises surprises, et nous sommes capables de défendre nos valeurs, de présenter notre histoire et d’accueillir les personnes qui viennent contribuer à notre culture, qui n’est pas figée et qui évolue dans le temps.»