Projet de loi pour renforcer la laïcité adopté

Le projet de loi sur la fin des prières de rue et des signes religieux dans les CPE du ministre Jean-François Roberge, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et de la Laïcité, a été adopté jeudi matin à l’Assemblée nationale.

Le ministre estime que le renforcement de la laïcité renforcera la paix sociale pour au moins 15 ans au Québec. Mais quel est le lien entre paix sociale et renforcement de la laïcité?

Écoutez le ministre Jean-François Roberge en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.