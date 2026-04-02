Le Communautaire à boutte

Des milliers d'intervenants communautaires manifestent jeudi devant l'Assemblée nationale pour réclamer un financement adéquat de leurs organismes.

Ils estiment aussi que la ministre Chantal Rouleau doit quitter son poste pour ne pas avoir fait avancer les discussions correctement dans les derniers mois.

Cette mobilisation marque la fin d'une grève qui a touché plus de 800 organismes à travers la province depuis le 23 mars.

Écoutez Caroline Toupin, coordonnatrice du Réseau québécois de l’action communautaire autonome, qui est derrière la grande mobilisation actuelle, expliquer les revendications du mouvement, jeudi, à La commission.