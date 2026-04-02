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En raison d'un balado

Les frères Tkatchuk dans l'eau chaude: des propos de leur père ne passent pas

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 avril 2026 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les frères Tkatchuk dans l'eau chaude: des propos de leur père ne passent pas
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Un balado impliquant les hockeyeurs et frères Matthew et Brady Tkatchuk, ayant pour invité leur père met dans l'embarra les Sénateurs d'Ottawa.

Le père des Tkatchuk a critiqué les jeunes de la LNH qui ne veulent pas jouer en raison de leurs blessures et les gardiens de but qui ne souhaitent pas être devant leur filet deux soirs de suite.

Des propos à peine voilés visant notamment le gardien des Sénateurs Linus Ullmark, qu'il n'a toutefois pas nommé, ce qui a créé un malaise dans la planète hockey.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque donner les détails de cette controverse au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Nathan MacKinnon a atteint le plateau des 50 buts, mercredi soir, face aux Canucks de Vancouver;
  • La Victoire de Montréal s'est qualifiée aux séries ;
  • Un joueur de la NFL a des ennuis avec la justice;

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