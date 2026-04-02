En raison d'un balado

Un balado impliquant les hockeyeurs et frères Matthew et Brady Tkatchuk, ayant pour invité leur père met dans l'embarra les Sénateurs d'Ottawa.

Le père des Tkatchuk a critiqué les jeunes de la LNH qui ne veulent pas jouer en raison de leurs blessures et les gardiens de but qui ne souhaitent pas être devant leur filet deux soirs de suite.

Des propos à peine voilés visant notamment le gardien des Sénateurs Linus Ullmark, qu'il n'a toutefois pas nommé, ce qui a créé un malaise dans la planète hockey.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque donner les détails de cette controverse au micro de Patrick Lagacé.