À l'étranger

Les Canadiens de Montréal affronteront les Rangers de New York jeudi soir, dans un match qui pourrait constituer leur septième victoire consécutive.

Il faut toutefois remonter au 15 janvier 2023 pour voir une victoire du Tricolore se dessiner au Madison Square Garden, souligne le chroniqueur Jean-Michel Bourque.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, commenter le tout, jeudi, à Lagacé le matin.

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