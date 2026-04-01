Le film Le rêve américain, d’Anthony Marciano, retrace l’ascension réelle de Bouna Ndiaye et Jérémie Medjani, deux agents sportifs français partis de milieux modestes, fondateurs de l’agence Comsport en 1996, devenus incontournables dans la NBA, notamment grâce à Victor Wembanyama.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présenter son entretien avec les interprètes du film, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, mercredi, au Québec maintenant.

L'histoire met en avant l’importance de l’amitié, du collectif, du soutien familial (notamment des épouses et des mères).

Elle dévoile aussi la réalité difficile du métier d’agent sportif, loin du glamour, avec des scènes marquantes sur la solidarité et la persévérance.