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Chronique culturelle

Coupe du monde: survol des moments marquants du sport

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 juin 2026 09:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Coupe du monde: survol des moments marquants du sport
Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique culturelle, le journaliste Marc Cassivi, auteur du livre Histoire de Coupe du monde de Maradona à Messi, discute de la Coupe du monde qui sera disputée en sol nord-américain.

Étant un grand partisan du sport, Marc Cassivi discute de l'histoire du sport, revenant sur les affrontements les plus marquants et les joueurs qui ont marqué l'histoire du football.

Le journaliste se prononce aussi sur le fameux débat: Lionel Messi ou Christiano Ronaldo?

Écoutez le journaliste culturel Marc Cassivi discuter de la Coupe du monde de soccer, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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