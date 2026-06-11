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Témoignage d'un restaurateur

Restauration: un milieu de passion, pas de millions?

par 98.5

0:00
14:47

Entendu dans

La commission

le 11 juin 2026 14:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Restauration: un milieu de passion, pas de millions?
Les entrepreneurs qui ouvrent un restaurant se doivent d'avoir les reins solides. / Adobe Stock

Dans le cadre du segment Pourquoi ça coûte si cher?, Luc et Nathalie reçoivent l'entrepreneur et chef de cuisine Danny St-Pierre pour discuter de la réalité de se lancer en affaire dans le milieu de la restauration.

Opérer un restaurant est-il aussi lucratif et «glam» qu'on le pense? 

Écoutez Danny St-Pierre, entrepreneur, chef et copropriétaire de Pan American Pizza, discuter de la réalité des restaurateurs, jeudi, à La commission.

«Je pense que la restauration, c'est un métier qui est vocationnel. Je pense qu'on peut faire des promesses qu'on ne peut pas tenir parce que c'est difficile, parce qu'il faut travailler à l'envers des heures de tout le monde. Mais quand tu aimes ça, c'est chouette, c'est une maudite belle vie, puis c'est très agréable.»

Danny St-Pierre

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