Témoignage d'un restaurateur

Dans le cadre du segment Pourquoi ça coûte si cher?, Luc et Nathalie reçoivent l'entrepreneur et chef de cuisine Danny St-Pierre pour discuter de la réalité de se lancer en affaire dans le milieu de la restauration.

Opérer un restaurant est-il aussi lucratif et «glam» qu'on le pense?

Écoutez Danny St-Pierre, entrepreneur, chef et copropriétaire de Pan American Pizza, discuter de la réalité des restaurateurs, jeudi, à La commission.