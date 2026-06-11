Témoignage d'un restaurateur

Dans le cadre du segment Pourquoi ça coûte si cher?, Luc et Nathalie reçoivent l'entrepreneur et chef de cuisine Danny St-Pierre pour discuter de la réalité de se lancer en affaire dans le milieu de la restauration.
Opérer un restaurant est-il aussi lucratif et «glam» qu'on le pense?
Écoutez Danny St-Pierre, entrepreneur, chef et copropriétaire de Pan American Pizza, discuter de la réalité des restaurateurs, jeudi, à La commission.
«Je pense que la restauration, c'est un métier qui est vocationnel. Je pense qu'on peut faire des promesses qu'on ne peut pas tenir parce que c'est difficile, parce qu'il faut travailler à l'envers des heures de tout le monde. Mais quand tu aimes ça, c'est chouette, c'est une maudite belle vie, puis c'est très agréable.»