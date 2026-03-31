Concerts très attendus

L’icône de la musique Céline Dion fera son grand retour sur scène à Paris La Défense Arena pour dix concerts qui seront donnés en septembre et octobre.

Après six ans d’absence en raison de son état de santé, son retour sur scène a déclenché une véritable frénésie aux quatre coins du monde.

Les fans peuvent déjà s’inscrire pour tenter d’obtenir des billets qui seront mis en vente à des prix situés entre 90 et 298 euros (soit de 145 à 480 dollars canadiens).

Écoutez Mario Lefebvre, président de Flair Management Image Conseil, qui a travaillé avec Céline Dion et René Angélil pendant plusieurs années, analyser le retour sur scène de la chanteuse, mardi, au micro de Patrick Lagacé.