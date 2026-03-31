Concerts très attendus

L’icône de la musique Céline Dion fera son grand retour sur scène à Paris La Défense Arena pour dix concerts qui seront donnés en septembre et octobre.
Après six ans d’absence en raison de son état de santé, son retour sur scène a déclenché une véritable frénésie aux quatre coins du monde.
Les fans peuvent déjà s’inscrire pour tenter d’obtenir des billets qui seront mis en vente à des prix situés entre 90 et 298 euros (soit de 145 à 480 dollars canadiens).
Écoutez Mario Lefebvre, président de Flair Management Image Conseil, qui a travaillé avec Céline Dion et René Angélil pendant plusieurs années, analyser le retour sur scène de la chanteuse, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
«La valeur de la marque de Céline n'a jamais été aussi grande. Tout ce qui est arrivé depuis quelques années n'a fait qu'amplifier ce qui était déjà énorme. Au Québec, on a souvent l'impression que c'est notre Céline à nous, on a une espèce de proximité avec elle, mais je ne pense pas que les gens réalisent à quel point Céline, c'est énorme. C'est gigantesque sur la planète.»