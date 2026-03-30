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PDG d'Air Canada

Michael Rousseau prendra sa retraite: a-t-il cédé sous la pression?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 30 mars 2026 10:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Michael Rousseau prendra sa retraite: a-t-il cédé sous la pression?
Marie-Eve Tremblay / Handout - Air Canada (Mandatory Credit)

Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, prendra sa retraite d'ici la fin du mois de septembre. A-t-il cédé sous la pression, alors que de nombreuses personnes souhaitaient sa démission en raison de son incapacité à communiquer en français après l'accident d'avion à LaGuardia à New York.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, en discuter lundi, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

«Ça, c'est un manque de tact. Un manque de jugement. Dans des boîtes comme Air Canada, je ne peux pas croire que, pendant quatre ou cinq ans, le dossier de la francisation du président n’a pas progressé. C'est une gaffe [...] On le met aux poubelles... On jette aux vidanges 20 ans de service chez Air Canada.»

Michael Rousseau

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