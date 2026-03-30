Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, prendra sa retraite d'ici la fin du mois de septembre. A-t-il cédé sous la pression, alors que de nombreuses personnes souhaitaient sa démission en raison de son incapacité à communiquer en français après l'accident d'avion à LaGuardia à New York.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, en discuter lundi, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.