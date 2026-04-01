Après un jugement historique

Après une saga judiciaire de près de dix ans, la juge Chantal Tremblay a condamné l’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon à verser 880 000 $ à huit des neuf femmes qui le poursuivaient au civil.

La juge a d'ailleurs souligné le manque de sincérité et de fiabilité du témoignage de M. Rozon, dont la crédibilité a été grandement affectée par de nombreuses incohérences.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Bien que les montants accordés soient jugés «dérisoires» par certaines par rapport aux 14 millions réclamés initialement, les victimes saluent le fait d'avoir enfin été crues par le système de justice.