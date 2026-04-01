À 47, avec huit matchs à jouer

Les Canadiens de Montréal ont battu le Lightining 4 à 1, mardi soir, grâce au but gagnant de Cole Caufield, son 47e de la saison.
Avec huit matchs à jouer, il n'en reste que trois à l'attaquant pour atteindre le plateau des 50 buts.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer ce qui s'est passé dans ce match de «quatre points» du Tricolore.
«C'est le même refrain qui joue de match en match pour le Tricolore: Jakub Dobes qui fait les arrêts, Cole Caufield qui en met une dedans et les victoires qui s'enchaînent. Une sixième de suite pour le Tricolore...»
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