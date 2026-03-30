Le ton monte

Le ton a monté entre Bernard Drainville et Christine Fréchette lors du deuxième débat entre les candidats à la chefferie de la CAQ, samedi, et les intentions de vote du parti sont en chute libre, comme le démontre un récent sondage.
Le député de Lévis a tenté de coincer son interlocutrice sur sa position sur le chemin de Roxham, une attaque qui lui a valu les huées des partisans de Christine Fréchette.
Écoutez le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger, analyser ce deuxième débat à la chefferie de la CAQ, lundi, à La commission.
«La chicane en politique, ça coûte cher. Ce que ça laisse dans l'opinion publique, c'est une mauvaise impression et les sondages le démontrent. Quand François Legault a quitté le parti de la CAQ en janvier dernier, cette partie-là est à 17 %. Dans le dernier sondage, ils sont à 9 %. Je n'ai jamais vu ça une course à la chefferie avoir des résultats négatifs. Normalement, tu grimpes dans tes intentions de vote, dans ce dans ce cas-ci, non, pas du tout.»