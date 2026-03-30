Le ton monte

Le ton a monté entre Bernard Drainville et Christine Fréchette lors du deuxième débat entre les candidats à la chefferie de la CAQ, samedi, et les intentions de vote du parti sont en chute libre, comme le démontre un récent sondage.

Le député de Lévis a tenté de coincer son interlocutrice sur sa position sur le chemin de Roxham, une attaque qui lui a valu les huées des partisans de Christine Fréchette.

Écoutez le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger, analyser ce deuxième débat à la chefferie de la CAQ, lundi, à La commission.