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Le ton monte

Un débat qui fait chuter la CAQ dans les sondages

par 98.5

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7:26

Entendu dans

La commission

le 30 mars 2026 13:15

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un débat qui fait chuter la CAQ dans les sondages
Les membres de la CAQ choisiront leur prochain chef le 12 avril prochain. / La Presse Canadienne

Le ton a monté entre Bernard Drainville et Christine Fréchette lors du deuxième débat entre les candidats à la chefferie de la CAQ, samedi, et les intentions de vote du parti sont en chute libre, comme le démontre un récent sondage.

Le député de Lévis a tenté de coincer son interlocutrice sur sa position sur le chemin de Roxham, une attaque qui lui a valu les huées des partisans de Christine Fréchette.

Écoutez le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger, analyser ce deuxième débat à la chefferie de la CAQ, lundi, à La commission.

«La chicane en politique, ça coûte cher. Ce que ça laisse dans l'opinion publique, c'est une mauvaise impression et les sondages le démontrent. Quand François Legault a quitté le parti de la CAQ en janvier dernier, cette partie-là est à 17 %. Dans le dernier sondage, ils sont à 9 %. Je n'ai jamais vu ça une course à la chefferie avoir des résultats négatifs. Normalement, tu grimpes dans tes intentions de vote, dans ce dans ce cas-ci, non, pas du tout.»

Jean-Marc Léger

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