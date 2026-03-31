Cauchemars et dégats d'eau

Julie Bélanger, animatrice de la websérie Les rénos de Julie, raconte le sinistre d’eau survenu le 21 décembre dans sa maison, causé par la rupture d’un speedway d'une valeur de 10 $, responsable de 50% des réclamations d’assurance pour dégâts d’eau.

Elle détaille la reconstruction, la résilience de son couple, l’importance des détecteurs d’eau.

Elle mentionne ses projets à TVA, dont l’émission culinaire 24 en 24, une compétition intense de 24 heures avec 24 chefs professionnels.

Écoutez la populaire animatrice Julie Bélanger, mardi, à Lagacé le matin.