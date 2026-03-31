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Cauchemars et dégats d'eau

Julie Bélanger et le sinistre qui a changé sa vie: «J'ai vraiment capoté»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 mars 2026 09:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Julie Bélanger et le sinistre qui a changé sa vie: «J'ai vraiment capoté»
Julie Bélanger / Cogeco Média

Julie Bélanger, animatrice de la websérie Les rénos de Julie, raconte le sinistre d’eau survenu le 21 décembre dans sa maison, causé par la rupture d’un speedway d'une valeur de 10 $, responsable de 50% des réclamations d’assurance pour dégâts d’eau. 

Elle détaille la reconstruction, la résilience de son couple, l’importance des détecteurs d’eau.

Elle mentionne ses projets à TVA, dont l’émission culinaire 24 en 24, une compétition intense de 24 heures avec 24 chefs professionnels. 

Écoutez la populaire animatrice Julie Bélanger, mardi, à Lagacé le matin.

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