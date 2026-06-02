Devant le piètre état du réseau routier du Québec, plusieurs spécialistes ont créé le Regroupement pour de meilleures routes au Québec.

Écoutez Éric Lachance Tremblay, professeur en génie de la construction à l’ÉTS et membre du groupe, expliquer leurs propositions mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.