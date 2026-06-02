Devant le piètre état du réseau routier du Québec, plusieurs spécialistes ont créé le Regroupement pour de meilleures routes au Québec.
Écoutez Éric Lachance Tremblay, professeur en génie de la construction à l’ÉTS et membre du groupe, expliquer leurs propositions mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«L’idée, ce serait un peu comme quand on s’achète une voiture ou une maison: on met de l’argent de côté à chaque paie pour que, lorsque de l’entretien sera nécessaire, l’argent soit déjà disponible. Ce serait un peu la même chose du point de vue des municipalités. Donc, lorsqu’on construit ou réhabilite une route pour une durée de quinze ans, l’idée serait de mettre un petit peu d’argent de côté pour qu’on ait déjà les fonds nécessaires pour l’entretenir.»