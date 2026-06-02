10 milliards$ en infrastructures au Québec

Réunis à Longueuil, le premier ministre du Canada, Mark Carney, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette, ont officialisé cinq ententes majeures totalisant un investissement de 10 milliards de dollars en infrastructures.

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, discuter de cette grande nouvelle, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.