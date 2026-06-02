10 milliards$ en infrastructures au Québec

Réunis à Longueuil, le premier ministre du Canada, Mark Carney, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette, ont officialisé cinq ententes majeures totalisant un investissement de 10 milliards de dollars en infrastructures.
Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, discuter de cette grande nouvelle, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Ce n'est pas rien. C'est 10 milliards qui s'en viennent au Québec pour des hôpitaux, pour l'enseignement supérieur, pour des universités, pour des cégeps, mais aussi pour du transport collectif à Longueuil, à Montréal, à Gatineau, à Laval et évidemment à Québec. Je salue le leadership de madame Fréchette et de monsieur Carney. Et, pour le tramway de Québec, maintenant, on avance, on ne regarde plus jamais en arrière.»