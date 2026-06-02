K-POPS!, d'Anderson .Paak

Le chanteur américain Anderson .Paak effectue un retour en musique avec son album K-POPS!, un projet au départ destiné au film du même nom.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp en discuter mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«En créant la musique du film, il a tellement poussé pour faire quelque chose d’unique que d’autres chansons ont émergé. Ça a donné lieu à un album de bandes sonores originales de film, mais c’est vraiment devenu un projet, une entité à part entière pour Anderson .Paak. Alors 17 chansons qui mélangent le hip-hop, le R&B et la K-pop. C'est vraiment un album formidable, à la hauteur du talent.»