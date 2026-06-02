ACEUM: La date butoir ne sera pas respectée

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales du Canada, Dominic LeBlanc, qui représente nos intérêts dans les discussions avec Washington, souhaite que l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique soit renouvelé pour une période de seize ans.
Il en a fait la demande dans une lettre officielle qu'il a expédiée aux gouvernements du Mexique et des États-Unis.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets abordés:
- Le Canada désire un accord de 16 ans, renouvelé avec les États-Unis et le Mexique: ça n'arrivera pas;
- Présentement, le meilleur partenaire économique, c'est le Mexique;
- Comment le reste du Canada va réagir à l'entente en Ottawa et Québec?;
- La priorisation des projets est faite par Québec;
- Pierre Poilievre a dit que le séparatisme québécois aurait été rayé de la carte sous Stephen Harper.