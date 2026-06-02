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ACEUM: La date butoir ne sera pas respectée

«Tout demeure en péril» -Dimitri Soudas

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 juin 2026 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Tout demeure en péril» -Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales du Canada, Dominic LeBlanc, qui représente nos intérêts dans les discussions avec Washington, souhaite que l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique soit renouvelé pour une période de seize ans.

Il en a fait la demande dans une lettre officielle qu'il a expédiée aux gouvernements du Mexique et des États-Unis.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Les sujets abordés:

  • Le Canada désire un accord de 16 ans, renouvelé avec les États-Unis et le Mexique: ça n'arrivera pas;
  • Présentement, le meilleur partenaire économique, c'est le Mexique;
  • Comment le reste du Canada va réagir à l'entente en Ottawa et Québec?;
  • La priorisation des projets est faite par Québec;
  • Pierre Poilievre a dit que le séparatisme québécois aurait été rayé de la carte sous Stephen Harper.

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