ACEUM: La date butoir ne sera pas respectée

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales du Canada, Dominic LeBlanc, qui représente nos intérêts dans les discussions avec Washington, souhaite que l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique soit renouvelé pour une période de seize ans.

Il en a fait la demande dans une lettre officielle qu'il a expédiée aux gouvernements du Mexique et des États-Unis.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

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