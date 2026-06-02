Accident tragique dimanche à LaSalle

Un jeu gonflable, emporté par une violente rafale dimanche lors d’une fête de quartier dans un parc de l’arrondissement de LaSalle, a causé le décès d’une fillette de trois ans mardi à l'hôpital.

Quatre adultes et un autre enfant ont été blessés par ce jeu gonflable, qui s’est envolé à une hauteur de 9 à 12 mètres dans les airs et a flotté plusieurs secondes avant de heurter le sol.

Le Bureau du coroner mènera une enquête sur cette affaire et pourrait ensuite formuler des recommandations afin d’éviter que cela ne se reproduise.

Alors que l’été est à nos portes, cet événement nous oblige-t-il à revoir nos règles de sécurité entourant la vente et la location de jeux gonflables?

Écoutez Jérôme Goulet, associé chez Proludik, une entreprise spécialisée dans la location de jeux gonflables, en discuter mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.