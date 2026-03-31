Katia Gagnon a vu le documentaire Plongée dans la manosphère, de Louis Théroux, et elle a été ébranlée.

Écoutez Katia Gagnon commenter ce documentaire choc en compagnie de l'animateur Philippe Cantin.

Diffusé sur Netflix, le documentaire explore l’univers de streamers masculinistes qui ciblent les jeunes hommes avec des discours misogynes, antisémites et violents.

Le film met en lumière l’hypocrisie de ces influenceurs, leur popularité inquiétante auprès des adolescents, et l’impact de leurs idées dans la société, notamment dans les écoles, tout en soulignant l’habileté du documentariste à révéler la superficialité et la dangerosité de ce mouvement.