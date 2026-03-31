Julie Snyder réagit au verdict de Gilbert Rozon

Gilbert Rozon a été condamné à verser plus de 880 000 dollars à huit femmes qui l'accusaient de gestes sexuels non consensuels.

Ce verdict, qui intervient après des audiences ayant duré près d’un an, a été accueilli avec soulagement par les plaignantes.

C’est aussi le cas pour les autres femmes qui ont témoigné de gestes similaires, comme la productrice Julie Snyder.

Même si elle n’était pas partie prenante au procès civil, elle a pu livrer devant la cour sa version des faits et son récit des échanges non consensuels que Gilbert Rozon a entretenus avec elle.

Écoutez l’animatrice et productrice Julie Snyder, réagir au verdict du procès de Gilbert Rozon, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Dans son verdict, la juge Tremblay a pris le temps de commenter le témoignage de Madame Snyder et a précisé qu’elle croyait sa version des faits.