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Plus de 1000 candidats potentiels

Parti québécois: «L'indépendance est un levier de recrutement extraordinaire»

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Entendu dans

La commission

le 31 mars 2026 13:22

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Parti québécois: «L'indépendance est un levier de recrutement extraordinaire»
Paul St-Pierre Plamondon promet « une dizaine de candidatures économiques » en vue des élections générales prévues en octobre prochain / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a présenté mardi sa première candidature « économique » en vue des élections générales prévues en octobre.

L'avocat René Branchaud sera candidat à l'investiture du PQ dans la circonscription de Champlain, en Mauricie.

Le chef du PQ estime que sa formation politique pourra compter sur une dizaine de candidatures économiques.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, commenter son processus de recrutement en vue des prochaines élections. 

«L’indépendance est un levier de recrutement extraordinaire. On a dépassé le cap des 1 000 candidatures qui ont soumis au Parti québécois leur intérêt. Il n'y a que 125 circonscriptions, et donc, il y aura beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.»

Paul St-Pierre Plamondon

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