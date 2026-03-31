Plus de 1000 candidats potentiels

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a présenté mardi sa première candidature « économique » en vue des élections générales prévues en octobre.

L'avocat René Branchaud sera candidat à l'investiture du PQ dans la circonscription de Champlain, en Mauricie.

Le chef du PQ estime que sa formation politique pourra compter sur une dizaine de candidatures économiques.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, commenter son processus de recrutement en vue des prochaines élections.