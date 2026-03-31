Accès au logement

Laval accueillera dans les prochaines années le plus grand parc de logements abordables du Québec.

C’est un bâtiment abritant près de mille habitations qui sera construit sur un terrain de 22 hectares qui servait de dépôt à neige, à proximité de services déjà existants.

Le prix des logements promet d’être attractif avec des loyers estimés à 400 dollars de moins que sur le reste du marché.

Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, faire le point sur cette annonce importante, mardi, à l’émission La Commission.