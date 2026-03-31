Gilbert Rozon condamné à indemniser huit femmes

Gilbert Rozon a été condamné à verser plus de 880 000 dollars à huit des neuf femmes qui l'avaient accusé d'agression sexuelle et d'inconduite.
Celles qui se font appeler les Courageuses vont recevoir des indemnisations allant de 70 000 à 155 000 dollars.
Certaines d’entre elles se sont adressées aux médias après que le jugement a été rendu mardi.
Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette analyser ce jugement, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Aujourd'hui, pour moi, le mot justice a enfin trouvé un sens. Aujourd'hui, nous sommes debout. Debout contre les mythes et préjugés. Debout contre les mensonges éhontés. Debout contre l'arrogance et le mépris. Debout et nous ne baisserons plus jamais la tête. Celui qui devrait le faire de honte n'est pas ici.»