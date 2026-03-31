Gilbert Rozon condamné à indemniser huit femmes

Gilbert Rozon a été condamné à verser plus de 880 000 dollars à huit des neuf femmes qui l'avaient accusé d'agression sexuelle et d'inconduite.

Celles qui se font appeler les Courageuses vont recevoir des indemnisations allant de 70 000 à 155 000 dollars.

Certaines d’entre elles se sont adressées aux médias après que le jugement a été rendu mardi.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette analyser ce jugement, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.