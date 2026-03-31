Les centrales syndicales se remettent en question

Les États généraux du syndicalisme se sont ouverts aujourd’hui à Drummondville, rassemblant 500 participants et les leaders de neuf organisations d'envergure.

Ce sommet de deux jours vise à redéfinir les stratégies syndicales afin de mieux répondre aux enjeux actuels du marché du travail.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, sur la remise en question initiée par les grandes centrales syndicales.