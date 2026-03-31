8 des 9 «courageuses» indemnisées

L’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon devra indemniser huit des neuf femmes qui le poursuivaient au civil pour des gestes sexuels non consensuels.

Le tribunal a conclu que sept des neuf demanderesses satisfont leur fardeau de preuve, tandis que Danie Frenette ne le satisfait que partiellement. Il a été établi que la neuvième demanderesse, Marylena Sicari, ne possédait pas de preuve suffisante.

En tout, les huit femmes indemnisées se partageront une enveloppe totale de 881 000. Les indemnisations vont de 70 000 à 155 000 dollars.

Le procès, dont les audiences ont duré près d'une année, s'est terminé il y a six mois, période pendant laquelle la juge Chantal Tremblay s'est penchée sur les dizaines de témoignages et sur les milliers de pages de documents.

Certaines des plaignantes ont pris la parole devant les médias mardi pour exprimer leur soulagement face à ce verdict.

Gilbert Rozon n'a pas souhaité donner de commentaire, on ignore encore s'il fera appel de la décision.