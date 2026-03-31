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«Lug nut challenge»

«On serait tous gagnants si on arrêtait d'avoir peur d'imposer de l'autorité»

par 98.5

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21:49

Entendu dans

Radio textos

le 31 mars 2026 10:43

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«On serait tous gagnants si on arrêtait d'avoir peur d'imposer de l'autorité»
Jérôme Landry / Cogeco Média

De nombreux automobilistes de Québec se voient retirer leurs écrous de roue de voiture à leur insu, ce qui engendre différents enjeux de sécurité.

Ces conducteurs sont en bonne partie victimes du «lug nut challenge», un phénomène sur les réseaux sociaux où des internautes se filment en retirant ces pièces.

Nombreux de ces participants sont des adolescents, ce qui préoccupe beaucoup l'animateur Jérôme Landry. Le père de famille estime qu'il est temps d'être plus autoritaire envers les adolescents pour prévenir ce genre de comportement.

Écoutez l'animateur de l'émission Trudeau-Landry au FM93, Jérôme Landry, sur le phénomène du «lug nut challenge» qui sévit à Québec, à l'émission Radio textos.

«Un vrai retour de l’autorité, dans toutes les sphères, ça nous ferait un bien immense.»

Jérôme Landry

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