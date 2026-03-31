De nombreux automobilistes de Québec se voient retirer leurs écrous de roue de voiture à leur insu, ce qui engendre différents enjeux de sécurité.

Ces conducteurs sont en bonne partie victimes du «lug nut challenge», un phénomène sur les réseaux sociaux où des internautes se filment en retirant ces pièces.

Nombreux de ces participants sont des adolescents, ce qui préoccupe beaucoup l'animateur Jérôme Landry. Le père de famille estime qu'il est temps d'être plus autoritaire envers les adolescents pour prévenir ce genre de comportement.

Écoutez l'animateur de l'émission Trudeau-Landry au FM93, Jérôme Landry, sur le phénomène du «lug nut challenge» qui sévit à Québec, à l'émission Radio textos.