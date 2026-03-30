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Docu présenté à Télé-Québec

Le système de santé au Québec: le diagnostic troublant de Jérémie Battaglia

par 98.5

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12:20

Entendu dans

La commission

le 30 mars 2026 14:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le système de santé au Québec: le diagnostic troublant de Jérémie Battaglia
Dans le documentaire À mon chevet : autopsie du système de santé, diffusé à Télé-Québec, le réalisateur Jérémie Battaglia pose un regard critique et subjectif sur les failles structurelles du réseau québécois. / Photo: Télé-Québec

Dans le documentaire À mon chevet : autopsie du système de santé, diffusé à Télé-Québec, le réalisateur Jérémie Battaglia pose un regard critique et subjectif sur les failles structurelles du réseau québécois.

De la centralisation excessive à l'influence historique des fédérations de médecins, le cinéaste tente de comprendre pourquoi l'accès à la première ligne est devenu un parcours du combattant, alors même que les médecins québécois figurent parmi les mieux rémunérés au monde.

Écoutez le réalisateur Jérémy Battaglia discuter des enjeux de son documentaire, lundi, à La commission.

Le documentaire rappelle notamment qu'au début des années 70, l'implantation des CLSC a été freinée par l'opposition des médecins de famille qui préféraient la pratique en clinique privée, jugée plus lucrative. Aujourd'hui, alors que les spécialistes au Québec gagnent en moyenne 548 000 $ par année, le débat sur l'éthique de la rémunération et l'efficacité des soins demeure plus brûlant que jamais.

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