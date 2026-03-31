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Les deux équipes pourraient s'affronter en séries

«Les Canadiens sont un peu les petits frères du Lightning»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 31 mars 2026 13:51

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

«Les Canadiens sont un peu les petits frères du Lightning»
L’ailier droit des Canadiens de Montréal, Cole Caufield (13), devance de vitesse le centre du Lightning de Tampa Bay, Zemgus Girgensons (28), durant la première période d’un match de la LNH, le dimanche 28 décembre 2025, à Tampa en Floride / AP Photo / Chris O'Meara

Les Canadiens de Montréal sont à Tampa Bay pour y affronter le Lightning dans le cadre d'un match qui sera un test en vue des séries de fin de saison. Les deux équipes pourraient d’ailleurs très bien croiser le fer dès le début des séries.

Selon le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, voir les deux équipes s'affronter est toujours intéressant, car elles ont en quelque sorte une dynamique de «petit et grand frère».

Écoutez ses explications au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mardi, à La commission.

«Le Canadien a bâti son équipe un peu à la façon du Lightning, mais ils ne sont pas encore tout à fait à maturité. Le Lightning, lui, a passé à travers ces étapes-là; ils connaissent vraiment une très, très grosse saison.»

Martin McGuire

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