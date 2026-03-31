Les deux équipes pourraient s'affronter en séries

Les Canadiens de Montréal sont à Tampa Bay pour y affronter le Lightning dans le cadre d'un match qui sera un test en vue des séries de fin de saison. Les deux équipes pourraient d’ailleurs très bien croiser le fer dès le début des séries.

Selon le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, voir les deux équipes s'affronter est toujours intéressant, car elles ont en quelque sorte une dynamique de «petit et grand frère».

Écoutez ses explications au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mardi, à La commission.