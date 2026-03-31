Il reste trois mois pour négocier

25 milliards de dollars en transport en commun: c'est le montant promis par le gouvernement canadien aux provinces. Or, le Québec n'a pas sa part du gâteau et il lui reste trois mois pour l'obtenir.

Samuel Pagé-Plouffe de Vivre en ville souligne que Québec n'est pas arrivé à s'entendre sur des projets de transport prioritaires avec le gouvernement du Canada, ce qui l'empêche de bénéficier d'une partie de l'enveloppe.

Il alerte à la fois sur la nécessité de proposer des projets concrets au fédéral, tout en comprenant la demande du gouvernement de la CAQ d'avoir un montant d'argent «sans condition».

Écoutez le directeur des Affaires publiques et gouvernementales à Vivre en ville, Samuel Pagé-Plouffe, commenter ce sujet devenu politique au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.