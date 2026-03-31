Gilbert Rozon fautif dans huit cas sur neuf

L’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon devra indemniser huit des neuf femmes qui le poursuivaient au civil pour des gestes sexuels non consensuels.
En tout, les huit femmes indemnisées se partageront une enveloppe totale de 881 mille dollars. Les indemnisations vont de 70 mille à 155 mille dollars.
Selon l'avocat et chroniqueur Frédéric Bérard, le jugement rendu par la juge Tremblay est historique.
Écoutez son analyse du jugement rendu dans l'affaire Gilbert Rozon, mardi, à Radio textos.
«C’est un message fort qui est envoyé à la grandeur du Québec. En d’autres termes, vous pouvez dénoncer, incluant au civil. On sait que pendant longtemps, le réflexe, ce qui est tout à fait correct, normal et légitime, c’était d’aller au criminel. Mais là, maintenant, on voit qu’on peut aussi aller au civil. C'est un gros message que la cour envoie aux Québécois.»
Autre sujet abordé
- «Les plaignantes pourraient vouloir aller en appel pour obtenir davantage.»