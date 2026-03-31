Gilbert Rozon fautif dans huit cas sur neuf

L’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon devra indemniser huit des neuf femmes qui le poursuivaient au civil pour des gestes sexuels non consensuels.

En tout, les huit femmes indemnisées se partageront une enveloppe totale de 881 mille dollars. Les indemnisations vont de 70 mille à 155 mille dollars.

Selon l'avocat et chroniqueur Frédéric Bérard, le jugement rendu par la juge Tremblay est historique.

Écoutez son analyse du jugement rendu dans l'affaire Gilbert Rozon, mardi, à Radio textos.